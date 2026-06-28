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Образованна, амбициозна, вовлечена в IT, творчество и госуправление: портрет молодежи Беларуси
Сегодня молодые белорусы активно учатся, строят карьеру, создают семьи и остаются одной из самых активных частей общества.
Демографический портрет Беларуси
В Беларуси насчитывается более 1,5 млн молодых людей. Они составляют почти пятую часть населения страны и играют все более заметную роль в экономике, общественной жизни и реализации государственных инициатив.
Юношей немного больше, чем девушек: в возрасте от 14 до 30 лет в стране проживают более 800 тыс. парней и почти 800 тыс. девушек.
Образование и первые карьерные достижения
Молодые белорусы активно получают образование. Почти 240 тыс. человек учатся в вузах, еще около 120 тыс. - в учреждения среднего специального образования, а более 70 тыс. осваивают рабочие профессии.
Уровень занятости среди юношей и девушек - 56,5 %, а это почти 18 % от общей численности занятого населения страны. При этом 9,5 % молодых специалистов занимают руководящие должности.
Спорт - популярное хобби
Регулярно занимаются физической культурой 6 из 10 юношей и более половины девушек. Спорт остается одним из самых популярных способов проведения свободного времени.
В 2026 году десятки тысяч молодых белорусов зарегистрировали брак. Наиболее часто девушки создают семьи в возрасте от 21 до 26 лет, а мужчины - от 23 до 28 лет.
Минск - самый молодой город Беларуси
Самым молодым городом Беларуси остается Минск. В столице проживает почти каждый четвертый молодой житель страны. В этом году Минск носит статус Молодежной столицы Беларуси.
Финальный аккорд фестиваля прозвучал, но организаторы, артисты и зрители не прощаются. Они говорят друг другу до новой встречи. В этом вся суть Междунационального культурного форума. Любой праздник рано или поздно завершается, а вот дружба настоящая остается навсегда.