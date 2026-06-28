Образованна, амбициозна, вовлечена в IT, творчество и госуправление: портрет молодежи Беларуси

Сегодня молодые белорусы активно учатся, строят карьеру, создают семьи и остаются одной из самых активных частей общества.

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Демографический портрет Беларуси

В Беларуси насчитывается более 1,5 млн молодых людей. Они составляют почти пятую часть населения страны и играют все более заметную роль в экономике, общественной жизни и реализации государственных инициатив.

Юношей немного больше, чем девушек: в возрасте от 14 до 30 лет в стране проживают более 800 тыс. парней и почти 800 тыс. девушек.

Образование и первые карьерные достижения

Молодые белорусы активно получают образование. Почти 240 тыс. человек учатся в вузах, еще около 120 тыс. - в учреждения среднего специального образования, а более 70 тыс. осваивают рабочие профессии.

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Уровень занятости среди юношей и девушек - 56,5 %, а это почти 18 % от общей численности занятого населения страны. При этом 9,5 % молодых специалистов занимают руководящие должности.

Спорт - популярное хобби

Регулярно занимаются физической культурой 6 из 10 юношей и более половины девушек. Спорт остается одним из самых популярных способов проведения свободного времени.

В 2026 году десятки тысяч молодых белорусов зарегистрировали брак. Наиболее часто девушки создают семьи в возрасте от 21 до 26 лет, а мужчины - от 23 до 28 лет.

Минск - самый молодой город Беларуси

Самым молодым городом Беларуси остается Минск. В столице проживает почти каждый четвертый молодой житель страны. В этом году Минск носит статус Молодежной столицы Беларуси.