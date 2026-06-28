Гиганты немецкого автопрома не выдержали конкуренции с Китаем

Флагман европейской экономики, немецкий автопром, переживает крупнейший в своей истории кризис, уступая позиции производителям из Поднебесной.

Как сообщает Financial Times, затяжное падение акций и потеря рынка вынудили немецкие концерны начать беспрецедентную волну увольнений.

Так, корпорация Volkswagen до конца десятилетия планирует ликвидировать до 100 тыс. рабочих мест - это каждый шестой сотрудник компании.

В Mercedes-Benz ради экономии уже отменили летние премии и запустили скрытые сокращения через программы "добровольного увольнения", которыми воспользовались тысячи специалистов.

Не отстает от тренда и BMW, где готовится сокращение 10 тыс. сотрудников на фоне падения акций компании более чем на 13 %.