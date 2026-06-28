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Кир Стармер нацелился на пост генсека НАТО

Кир Стармер нацелился на пост генсека НАТО

Кир Стармер, потерявший пост премьер-министра Британии, замахнулся на пост генсека НАТО.

Как сообщает The Observer, шансов занять какую-либо значимую должность в правительстве у политика практически нет. Поэтому он решил продолжить свою деятельность на посту генсека Североатлантического альянса.

Стармер намерен выставить свою кандидатуру на этот пост в 2028 году, когда истекут полномочия Марка Рютте.

Фото: РИА Новости

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Кир СтармерМарк РюттеВеликобритания