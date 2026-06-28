3.77 BYN
2.82 BYN
3.21 BYN
Коллапс флота: Лондон лишился подводного щита
Королевский военно-морской флот Великобритании полностью утратил дееспособность своего подводного ударного кулака. По данным профильного издания UK Defence Journal, на текущий момент ни одна из британских атомных многоцелевых подлодок класса "Астьют" не находится на боевом дежурстве.
Вся группировка оказалась прикована к причалам: 2 субмарины фактически выведены из строя, 2 проходят затяжной капитальный ремонт, а единственная вернувшаяся из похода лодка отправлена на техническое обслуживание.
Эксперты констатируют глубокий кризис британского ВПК: из-за жесткого дефицита запчастей военным приходится буквально разбирать одни корабли ради поддержания минимальной жизни других. Масштабный системный сбой лишил Лондон возможности контролировать стратегические рубежи.