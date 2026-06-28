Семейный фестиваль в минском Ботаническом саду предлагает посетить 20 стран

Посетить 20 стран за один день и отправиться в уникальное семейное приключение можно в Ботаническом саду в Минске. В программе второго дня фестиваля "Вокруг света Букидс" - интерактивные площадки, дегустация национальных блюд, танцы и песни.

Отдохнуть на пляже в Дубае, побывать на бразильском карнавале, сыграть на народных инструментах - здесь каждый найдет развлечение по душе. Программа организована при поддержке Министерства иностранных дел.