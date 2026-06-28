В США налаживают упрощенный выпуск ракет

Оборонные компании США начали разрабатывать модульные цеха для массового и дешевого производства ракет, пишет Financial Times. Изготовлением уже занимается цех в Вирджинии, который сравнивают с McDonald’s.

Ракеты собирают вручную по простым инструкциям из готовых комплектующих, а нового механика можно обучить за месяц. Производство, по словам разработчиков, можно собрать даже в школьном спортзале. Стартап уже получил контракт на выпуск 12 тыс. гиперзвуковых ракет по цене около 400 тыс. долларов за штуку.