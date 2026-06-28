Найти путь домой спасатели помогают потерявшимся в лесах

Спасатели напоминают об опасности походов за грибами и ягодами в лесные массивы. Перед тем как отправиться в чащу, необходимо оставить близким свои координаты.

Только на территории Минской области с начала 2026 года специалисты нашли уже 10 человек, из них двое - дети. Сбиться с пути и не найти дорогу домой легче, чем кажется, поэтому не стоит пренебрегать простыми правилами безопасности.

Александр Конколович, замначальника пожарного аварийно-спасательного отряда Минского областного управления МЧС Беларуси:

"Мы анализируем пути следования и учитываем наличие линейных ориентиров, а также естественных природных преград: каналов, ручьев. Уже в процессе движения строится тактика поиска, намечаются квадраты для обследования на технике повышенной проходимости - квадроциклах, а также зоны для мониторинга с применением беспилотных летательных аппаратов".

Александр Конколович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23716c96-c255-4176-beb9-7fa1708e3393/conversions/4f9e85bc-70d0-4f70-ab77-cc26dbf060c4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23716c96-c255-4176-beb9-7fa1708e3393/conversions/4f9e85bc-70d0-4f70-ab77-cc26dbf060c4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23716c96-c255-4176-beb9-7fa1708e3393/conversions/4f9e85bc-70d0-4f70-ab77-cc26dbf060c4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23716c96-c255-4176-beb9-7fa1708e3393/conversions/4f9e85bc-70d0-4f70-ab77-cc26dbf060c4-xl-___webp_1920.webp 1920w