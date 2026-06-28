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Найти путь домой спасатели помогают потерявшимся в лесах
Спасатели напоминают об опасности походов за грибами и ягодами в лесные массивы. Перед тем как отправиться в чащу, необходимо оставить близким свои координаты.
Только на территории Минской области с начала 2026 года специалисты нашли уже 10 человек, из них двое - дети. Сбиться с пути и не найти дорогу домой легче, чем кажется, поэтому не стоит пренебрегать простыми правилами безопасности.
Александр Конколович, замначальника пожарного аварийно-спасательного отряда Минского областного управления МЧС Беларуси:
"Мы анализируем пути следования и учитываем наличие линейных ориентиров, а также естественных природных преград: каналов, ручьев. Уже в процессе движения строится тактика поиска, намечаются квадраты для обследования на технике повышенной проходимости - квадроциклах, а также зоны для мониторинга с применением беспилотных летательных аппаратов".
Вся необходимая техника для оперативной работы у поисковых подразделений МЧС есть - сейчас бойцы находятся в режиме повышенной готовности. Особое внимание обращают и на жаркую погоду: в лесу грибники могут почувствовать себя плохо, поэтому с собой обязательно нужно брать запас воды, еды и медикаментов.