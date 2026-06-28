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Боль потерь в портретах женщин Нарочанского края представлена в Нацбиблиотеке
Беларусь помнит. В Национальной библиотеке открылась выставка, приуроченная к 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Проект собрал более 30 портретов. В экспозиции представлены кадры из серии "Земля и люди" и "Нарочанские вдовы".
Не зря говорят, что лица - это портрет времени. Экспозиция "Нарочанские вдовы" - это не просто архивная фотография, а один из самых пронзительных манифестов белорусской фотографии XX века.
Фотограф Анатолий Дудкин создавал эти изображения еще в 1980-х годах, бережно собирая осколки разбитых судеб в деревнях Нарочанского края. К слову, и сам там проживал, чтобы быть ближе к крестьянскому быту. Таких фотографий здесь собралось более 30.
Виктория Харитонова, завсектором художественных выставок Национальной библиотеки Беларуси: "Нарочанский край пострадал и в Первую, и во Вторую мировые войны. В Первую там проходила линия фронта, во Вторую - три года край находился в оккупации. После Первой мировой войны там остались десятки тысяч вдов, после Второй - тысячи тысяч. В цикле "Нарочанские вдовы" представлены портреты, силуэты и быт женщин Нарочанского края. И в полуулыбках, глубоких взглядах и чертах отразились судьбы, изломанные войной. Второй цикл "Земля и люди" рассказывает о крестьянском труде и о жителях Нарочанского края. Рассказывает в свойственной Дудкину манере. Он был очень жизнеутверждающим, активным, ярким человеком и умел снимать так, что зрители мгновенно проникались созданными им образами".
Сам автор - сирота, в прошлом артист Белгосфилармонии. Он очень тонко чувствовал чужую боль. В его изображениях вы не увидите взрывов и окопов. Более 30 шедевров говорят со зрителем через морщины, натруженные руки, черные платки и скромный крестьянский быт. Анатолий Дудкин смог не просто запечатлеть эпоху, он создал хронику своего времени.