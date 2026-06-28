Боль потерь в портретах женщин Нарочанского края представлена в Нацбиблиотеке

Беларусь помнит. В Национальной библиотеке открылась выставка, приуроченная к 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Проект собрал более 30 портретов. В экспозиции представлены кадры из серии "Земля и люди" и "Нарочанские вдовы".

Не зря говорят, что лица - это портрет времени. Экспозиция "Нарочанские вдовы" - это не просто архивная фотография, а один из самых пронзительных манифестов белорусской фотографии XX века.

Фотограф Анатолий Дудкин создавал эти изображения еще в 1980-х годах, бережно собирая осколки разбитых судеб в деревнях Нарочанского края. К слову, и сам там проживал, чтобы быть ближе к крестьянскому быту. Таких фотографий здесь собралось более 30.

Виктория Харитонова, завсектором художественных выставок Национальной библиотеки Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b0852b3-96fd-485d-97cc-095227f521f3/conversions/40e7ef71-11aa-44ee-923b-2e865bee87cd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b0852b3-96fd-485d-97cc-095227f521f3/conversions/40e7ef71-11aa-44ee-923b-2e865bee87cd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b0852b3-96fd-485d-97cc-095227f521f3/conversions/40e7ef71-11aa-44ee-923b-2e865bee87cd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b0852b3-96fd-485d-97cc-095227f521f3/conversions/40e7ef71-11aa-44ee-923b-2e865bee87cd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виктория Харитонова, завсектором художественных выставок Национальной библиотеки Беларуси: "Нарочанский край пострадал и в Первую, и во Вторую мировые войны. В Первую там проходила линия фронта, во Вторую - три года край находился в оккупации. После Первой мировой войны там остались десятки тысяч вдов, после Второй - тысячи тысяч. В цикле "Нарочанские вдовы" представлены портреты, силуэты и быт женщин Нарочанского края. И в полуулыбках, глубоких взглядах и чертах отразились судьбы, изломанные войной. Второй цикл "Земля и люди" рассказывает о крестьянском труде и о жителях Нарочанского края. Рассказывает в свойственной Дудкину манере. Он был очень жизнеутверждающим, активным, ярким человеком и умел снимать так, что зрители мгновенно проникались созданными им образами".