Дружба остается навсегда: яркое закрытие XVIII Международного фестиваля "Венок дружбы"

28 июня в Бобруйске торжественно и ярко закрывают XVIII Международный фестиваль народного творчества "Венок дружбы".



Фестиваль стал настоящим праздником. В нем приняли участие более 400 артистов из шести стран - Беларуси, России, Турции, Армении, Азербайджана и Колумбии.

Максим Гурин, председатель Бобруйского горисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a08b121-6f83-4d46-acd3-d484e3991143/conversions/6986d30f-2f70-42eb-88ea-d50bd0c27f85-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a08b121-6f83-4d46-acd3-d484e3991143/conversions/6986d30f-2f70-42eb-88ea-d50bd0c27f85-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a08b121-6f83-4d46-acd3-d484e3991143/conversions/6986d30f-2f70-42eb-88ea-d50bd0c27f85-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a08b121-6f83-4d46-acd3-d484e3991143/conversions/6986d30f-2f70-42eb-88ea-d50bd0c27f85-xl-___webp_1920.webp 1920w

Максим Гурин, председатель Бобруйского горисполкома:

"Мероприятие прошло красочно, ярко и эмоционально. Мы готовились, команда готовилась. Мы объединили множество стран, городов и континентов. Но самое главное - язык искусства и творчества позволяет нам общаться без переводчика, слышать друг друга. Убежден, что фестивальные дни в Бобруйске запомнятся как жителям города, так и нашим уважаемым гостям".

Три дня Бобруйск жил в ритме народных мелодий и зажигательных танцев. Весь город стал одной большой концертной площадкой, на которой звучали голоса разных народов мира.

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Виталий Гордей, певец: "Я желаю нашему городу, чтобы этот фестиваль не прекращался. Ведь где мы еще пообщаемся с ребятами из Колумбии или Чечни? Это очень здорово - общаться, находить общее в наших интересах, пристрастиях и культурах, и в то же время открывать для себя какие-то интересные отличия. Поэтому "Венок дружбы" - уникальное событие не только для Бобруйска, но и для всей нашей прекрасной Беларуси".