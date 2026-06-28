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Дружба остается навсегда: яркое закрытие XVIII Международного фестиваля "Венок дружбы"
28 июня в Бобруйске торжественно и ярко закрывают XVIII Международный фестиваль народного творчества "Венок дружбы".
Фестиваль стал настоящим праздником. В нем приняли участие более 400 артистов из шести стран - Беларуси, России, Турции, Армении, Азербайджана и Колумбии.
Максим Гурин, председатель Бобруйского горисполкома:
"Мероприятие прошло красочно, ярко и эмоционально. Мы готовились, команда готовилась. Мы объединили множество стран, городов и континентов. Но самое главное - язык искусства и творчества позволяет нам общаться без переводчика, слышать друг друга. Убежден, что фестивальные дни в Бобруйске запомнятся как жителям города, так и нашим уважаемым гостям".
Три дня Бобруйск жил в ритме народных мелодий и зажигательных танцев. Весь город стал одной большой концертной площадкой, на которой звучали голоса разных народов мира.
Виталий Гордей, певец: "Я желаю нашему городу, чтобы этот фестиваль не прекращался. Ведь где мы еще пообщаемся с ребятами из Колумбии или Чечни? Это очень здорово - общаться, находить общее в наших интересах, пристрастиях и культурах, и в то же время открывать для себя какие-то интересные отличия. Поэтому "Венок дружбы" - уникальное событие не только для Бобруйска, но и для всей нашей прекрасной Беларуси".
Финальный аккорд фестиваля прозвучал, но организаторы, артисты и зрители не прощаются - они говорят друг другу: "До новой встречи!" В этом вся суть Международного культурного форума. Любой праздник рано или поздно завершается, а вот настоящая дружба остается навсегда".