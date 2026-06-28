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МИД Ирака заявил о готовности провести встречу стран Персидского залива
МИД Ирака выразил готовность принять у себя переговоры делегаций Ирана и стран Персидского залива. Эта тема обсуждалась на встрече глав внешнеполитических ведомств Ирака и Ирана в Багдаде.
Стороны говорили о возможности проведения встречи представителей восьми стран для обсуждения проблем безопасности и защиты в регионе, а также экономических отношений и путей их развития.
Напомним, отношения между Ираном и странами Персидского залива значительно ухудшились с начала американо-израильской военной операции против Исламской Республики. Несмотря на достигнутое соглашение, стороны конфликта сегодня ночью вновь обменялись ударами. В ответ на удар США Иран атаковал 8 важных объектов инфраструктуры американской армии в Кувейте и Бахрейне.
Фото: РИА Новости