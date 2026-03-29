Свободной экономической зоне "Брест" - 30 лет: как ее работа влияет на экономику региона

Взаимодействие с российскими партнерами активно развивает СЭЗ "Брест" - ей в 2026-м исполняется 30 лет. Главной задачей стало привлечение инвестиций и создание производств, ориентированных на экспорт и импортозамещение. Сегодня здесь работают около 80 современных предприятий.

Успехи, ориентиры, рынки

Территория СЭЗ "Брест" - самая первая свободная экономическая зона в Беларуси. 78 предприятий-резидентов на 55 квадратных километрах. Экспорт, инвестиции, импортозамещение. Брестские производители выстраивают гибкую логистику и открывают новые рынки.

Производство фронтального остекления и термоизоляционных систем

Один из таких производителей - лидер по производству фронтального остекления и термоизоляционных систем. Предприятие единственное в СНГ выпускает подобные панели для холодильного оборудования. Продукция уходит в Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Россию - на весь рынок Союзного государства и Средней Азии.

Сергей Богачев, директор предприятия по производству термоизоляционных систем и холодильного оборудования:

"Наше оборудование позволяет экономить электроэнергию на торговых объектах до 50 %. Основные покупатели - это крупные заводы в Российской Федерации по производству холодильного оборудования, а также торговые сети, в которых мы проводим дооснащение имеющегося торгового оборудования нашими фронтами. Здесь сразу была предоставлена вся инфраструктура, земля, все коммуникации: электроэнергия, газоснабжение, также предоставляются льготы по налогообложению, что дает большие преимущества при ведении бизнеса".

Своя линейка оборудования для мясопереработки

Другая же компания - одна из самых востребованных машиностроительных предприятий страны с 16-летней историей. Здесь делают оборудование для мясной и молочной промышленности - от систем для гигиены персонала до полного цикла переработки мяса. Под каждого заказчика - свое технологическое решение.

Роман Лагодич, первый замдиректора предприятия по выпуску оборудования для пищевой промышленности:

"Одним из главных достижений нашей компании за последние годы стала разработка линейки мясопереработки. Мы сейчас предлагаем клиентам современные решения, которые не уступают ничем европейским аналогам. Мы гордимся тем, что наше оборудование пользуется спросом и замещает импортные решения сегодня на рынке".

Продукцию, которой раньше не было в стране, в прошлом году выпустили 29 предприятий. 53 товарные позиции - от сложного оборудования до комплектующих. Объем такого производства вырос на 9 % и перешагнул полмиллиарда долларов. Цифра, за которой - и технологическая независимость, и рабочие места. Электрогазосварщик Сергей Усанов поделился: работа ответственная, но есть свои плюсы. Достойная заработная плата, комфортные условия и перспективы карьерного роста.

Сергей Усанов, электрогазосварщик предприятия по выпуску оборудования для пищевой промышленности:

"Когда ты выполняешь план, идут надбавки и начисления на премию. Работает программа для молодых специалистов, которые с радостью приходят, здесь работают. Проводится обучение, а мы выступаем в роли наставников".

Успешное географическое расположение

Социальные гарантии для работников (которых в СЭЗ более 20 тыс.) и перспективное развитие бизнеса для резидентов. Самое главное преимущество - географическое расположение свободной экономической зоны.

Вадим Кравчук, глава администрации СЭЗ "Броест":

"Брестская область - это западные и восточные ворота. Очень хорошо развита транспортная инфраструктура, есть железная дорога с узкой и широкой колеей. 2 погранперехода в Брестской области - это для легкового и грузового транспорта. Есть аэропорт, он тоже находится на территории СЭЗ, который готов принимать грузы практически любой тоннажности, любой сложности. Хочу смело сказать, что свободная экономическая зона - это для бизнеса комфортно, уютно и привлекательно".