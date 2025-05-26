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Премьер-министр Беларуси Александр Турчин назвал ключевые направления сотрудничества с Татарстаном во время переговоров с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщает БЕЛТА.

Премьер-министр отметил, что взаимная торговля говорит о плодотворном взаимодействии между сторонами. "Видны и новые направления нашего сотрудничества. Конечно, это машиностроение. У нас много совместных перспектив, виден потенциал. Еще одно направление - нефтехимия и сопутствующие ей отрасли. Приятно удивлен компанией "Татнефть". Молодцы, конечно, так развиваться в такое непростое время. Это действительно заслуживает уважения. Есть много направлений куда нам двигаться", - добавил он. Также в числе важных сфер взаимодействия глава белорусского правительства отметил гражданское авиастроение.

Важной составляющей сотрудничества является и образование. "Считаю, что нам нужно более интенсивно взаимодействовать в тех направлениях, где у коллег есть серьезные наработки, чтобы мы могли учить наших студентов передовым технологиям, которые есть в Татарстане", - подчеркнул премьер-министр.

Он также упомянул культурную составляющую. "Оборотов точно нам сбавлять в этом направлении не стоит", - отметил Александр Турчин.