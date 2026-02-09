3.73 BYN
Ученые НАН Беларуси представили высокоурожайные и устойчивые сорта пшеницы "айлин" и "карта"
Новые сорта пшеницы представили белорусские ученые. Речь про озимую "айлин" и яровую "карта". Они более эффективны, устойчивы к вредителям, болезням и различным погодным условиям, а также обладают более высокой урожайностью.
Продуктивность колоса и прочность стебля: сорт озимой мягкой пшеницы "айлин" создан селекционным линейным методом - традиционный способ скрещивания двух лучших родительских форм, с теми признаками, которые нужны в будущем. Специалисты отмечают, что максимальная урожайность такой новинки - более 130 ц/га, а средняя - около 75 ц/га.
"Уникальность в том, что постоянно идет сортообновление, постоянно идут какие-то климатические изменения, изменяются формы болезни и агротехники. И, естественно, на фоне всех этих изменений выводятся новые сорта с потенциально более высокой урожайностью, чем предыдущие сорта", - рассказал научный сотрудник отдела НПЦ НАН Беларуси по земледелию Василий Кот.
Прежде чем "айлин" поступил в систему государственного испытания, он прошел многостадийную оценку как в полевых, так и в лабораторных условиях. Речь о биохимическом и технологическом качестве зерна, тех гибридных комбинаций, с которых еще начинался селекционный процесс.
Елена Долгова, завотделом НПЦ НАН Беларуси по земледелию:
"Селекционный процесс у нас развернут на большой площади: селекционеры трудятся, оценивают очень много образцов. Много образцов в поле - значит много образцов и в лаборатории. Поэтому не всегда прямыми методами оценки можно достаточно быстро и в нужный срок провести анализы. Нам приходят на помощь косвенные методы оценки, к которым относится инфракрасная спектроскопия, где по инфракрасным спектрам зерна либо муки можно сделать такие же выводы на основе вложенных в прибор калибровок".
У нового сорта отличное качество зерна - пшеница обладает высокими хлебопекарными свойствами, а 1000 зерен весят 48 г, что говорит о хорошей наполненности. Также следует отметить устойчивость к болезням: сорт хорошо сопротивляется основным грибковым заболеваниям, что снижает необходимость в обработках.
Национальная академия наук Беларуси по земледелию ежегодно передает в Государственную комиссию сразу несколько сортов сельскохозяйственных культур, из них один включается в производство.
Так, в 2026 году в Государственный реестр Республики Беларусь включен уникальный сорт яровой пшеницы "карта". К слову, такая новинка - первая в стране.
Станислав Гриб, главный научный сотрудник НПЦ НАН Беларуси по земледелию:
"Главное отличие этого сорта - высокая урожайность - 85 ц/га. Сорт характеризуется достаточно хорошей пластичностью, адаптивностью и стабильностью по урожайности. Он не капризничает, ежегодно обеспечивает максимально возможные условия Беларуси на урожайность".
Помимо уникальных сортов, Национальная академия наук по земледелию владеет самым ценным и главным генетическим национальным банком генетических ресурсов и растений в Беларуси.
"Мы сотрудничаем с Российской Федерацией - Российский институт растениеводства имени Вавилова, где сохраняется мировая коллекция, которая начала собираться более 100 лет назад", - отметила научный сотрудник отдела НПЦ НАН Беларуси по земледелию Ирина Маркевич.
Более 20 сортов селекции Научно-практического центра НАН по земледелию включено в государственный реестр сельскохозяйственных растений с начала 2026 года. Это единый банк данных тех сортов, которые прошли государственное испытание и допущены к производству, реализации и использованию на территории страны.