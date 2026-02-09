Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Ученые НАН Беларуси представили высокоурожайные и устойчивые сорта пшеницы "айлин" и "карта"

Новые сорта пшеницы представили белорусские ученые. Речь про озимую "айлин" и яровую "карта". Они более эффективны, устойчивы к вредителям, болезням и различным погодным условиям, а также обладают более высокой урожайностью.

Продуктивность колоса и прочность стебля: сорт озимой мягкой пшеницы "айлин" создан селекционным линейным методом - традиционный способ скрещивания двух лучших родительских форм, с теми признаками, которые нужны в будущем. Специалисты отмечают, что максимальная урожайность такой новинки - более 130 ц/га, а средняя - около 75 ц/га.

"Уникальность в том, что постоянно идет сортообновление, постоянно идут какие-то климатические изменения, изменяются формы болезни и агротехники. И, естественно, на фоне всех этих изменений выводятся новые сорта с потенциально более высокой урожайностью, чем предыдущие сорта", - рассказал научный сотрудник отдела НПЦ НАН Беларуси по земледелию Василий Кот.

сотрудник отдела НПЦ НАН Беларуси по земледелию Василий Кот

Прежде чем "айлин" поступил в систему государственного испытания, он прошел многостадийную оценку как в полевых, так и в лабораторных условиях. Речь о биохимическом и технологическом качестве зерна, тех гибридных комбинаций, с которых еще начинался селекционный процесс.

Елена Долгова, завотделом НПЦ НАН Беларуси по земледелию:

"Селекционный процесс у нас развернут на большой площади: селекционеры трудятся, оценивают очень много образцов. Много образцов в поле - значит много образцов и в лаборатории. Поэтому не всегда прямыми методами оценки можно достаточно быстро и в нужный срок провести анализы. Нам приходят на помощь косвенные методы оценки, к которым относится инфракрасная спектроскопия, где по инфракрасным спектрам зерна либо муки можно сделать такие же выводы на основе вложенных в прибор калибровок".

Елена Долгова, завотделом НПЦ НАН Беларуси по земледелию

У нового сорта отличное качество зерна - пшеница обладает высокими хлебопекарными свойствами, а 1000 зерен весят 48 г, что говорит о хорошей наполненности. Также следует отметить устойчивость к болезням: сорт хорошо сопротивляется основным грибковым заболеваниям, что снижает необходимость в обработках.

Национальная академия наук Беларуси по земледелию ежегодно передает в Государственную комиссию сразу несколько сортов сельскохозяйственных культур, из них один включается в производство.

Так, в 2026 году в Государственный реестр Республики Беларусь включен уникальный сорт яровой пшеницы "карта". К слову, такая новинка - первая в стране.

Станислав Гриб, главный научный сотрудник НПЦ НАН Беларуси по земледелию:

"Главное отличие этого сорта - высокая урожайность - 85 ц/га. Сорт характеризуется достаточно хорошей пластичностью, адаптивностью и стабильностью по урожайности. Он не капризничает, ежегодно обеспечивает максимально возможные условия Беларуси на урожайность".

Станислав Гриб, главный научный сотрудник НПЦ НАН Беларуси по земледелию

Помимо уникальных сортов, Национальная академия наук по земледелию владеет самым ценным и главным генетическим национальным банком генетических ресурсов и растений в Беларуси.

"Мы сотрудничаем с Российской Федерацией - Российский институт растениеводства имени Вавилова, где сохраняется мировая коллекция, которая начала собираться более 100 лет назад", - отметила научный сотрудник отдела НПЦ НАН Беларуси по земледелию Ирина Маркевич.

Более 20 сортов селекции Научно-практического центра НАН по земледелию включено в государственный реестр сельскохозяйственных растений с начала 2026 года. Это единый банк данных тех сортов, которые прошли государственное испытание и допущены к производству, реализации и использованию на территории страны.

