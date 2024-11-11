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В 2024 году количество квартир, проданных на вторичном рынке, достигло 19,5 тыс.
Спрос на столичное жилье в 2024 году был очень активный. Каждый месяц на вторичке в среднем продавалось по 1,6 тыс. квартир. Трижды - в марте, апреле и августе - количество сделок приближалось к 2 тысячам.
Общее число проданных квартир за весь 2024-й составило 19,5 тыс. (и это пока предварительные данные, более точная цифра станет известна в конце января), тем не менее это число является новым рекордом. Ведь предыдущий максимум был в 2023-м - тогда продали 18 тыс.
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