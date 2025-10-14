В Беларуси к концу 2025-го хотят заработать 50 млн долларов на медтуризме

Экспорт медицинского туризма и белорусских медуслуг за последние пять лет вырос в 1,5 раза, сообщает Министерство здравоохранения Республики Беларусь. Перед отраслью стоит задача ежегодно увеличивать экспорт на 5-10 %. К концу 2025 года белорусская медицина планирует заработать 50 млн долларов на экспорте.

Растет число граждан Польши, Литвы, Латвии, которые приезжают в Беларусь за медуслугами. Наиболее востребованы у иностранцев трансплантология и онкология. По итогам 2024 года за медицинскими услугами в Беларусь приехали более 160 тыс. иностранцев почти из 160 государств.