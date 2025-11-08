Участники массового митинга в Штутгарте призвали власти остановить траты на оборону

Остановить траты на оборону призвали власти ФРГ участники массового митинга в Штутгарте. Марш прошел под лозунгом "Муниципалитеты на пределе своих возможностей", призывая к увеличению финансирования местных служб и социальной инфраструктуры.

Участники выступили против сокращений, мер жесткой экономии, дефицита доступного жилья и нехватки персонала в социальных службах. Протестующие призвали направить миллиарды, выделенные властями на оборону, на здравоохранение, образование и социальную помощь.

Против экономии на трудящихся выступили десятки тысяч человек в португальском Лиссабоне. Поводом для недовольства стал пакет трудовых реформ, предложенный правительством. Демонстранты требовали отозвать пакет, заявляя, что он угрожает правам работников, в том числе в части защиты материнства. Реформы также предусматривают упрощение процедуры увольнения сотрудников. Кроме того, работники потребовали повышения минимального порога заработной платы.