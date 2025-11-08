Хуситы сообщили о разоблачении шпионской сети

Министерство внутренних дел движения "Ансар Алла" в Йемене сообщило о задержании членов шпионской сети, якобы связанных с разведслужбами США, Израиля и Саудовской Аравии.

По версии хуситов, участники этой сети собирали данные о военных объектах движения, в том числе о местах базирования пусковых установок для запуска баллистических ракет и беспилотников, которые использовались при атаках на Израиль. Кроме того, они вели наблюдение за членами правительства хуситов и высокопоставленными военными.