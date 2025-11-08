3.68 BYN
США перебросили группу стратегических бомбардировщиков в Европу
Автор:Редакция news.by
США перебросили в Европу группу стратегических бомбардировщиков B-52H. Об этом сообщило командование ВВС США в Европе.
Три самолета прибыли на авиабазу Морон в Испании для проведения многосторонних учений совместно с Финляндией, Литвой и Швецией.
Экипажи бомбардировщиков проведут серию тренировочных вылетов, имитирующих действия в сложном воздушном пространстве с высокой степенью угроз, сообщили в командовании.