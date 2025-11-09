Ученые зафиксировали первый сигнал с инопланетного объекта - он проходит через Солнечную систему, приближаясь к Земле. Об этом сообщает портал Telegram астронома.

Импульс был получен с космического объекта под названием 3I/ATLAS, впервые он был замечен 1 июля. Установлено, что это комета из другой звездной системы возрастом более 7,5 млрд лет. Сигнал был перехвачен при помощи радиотелескопа, расположенного в Южной Африке.