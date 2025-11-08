Детский сад, новый квартал - как в Беларуси развивают города-спутники
Автор:Дарья Рачко
В Беларуси пристальное внимание уделяется развитию городов-спутников. Ведь важно, чтобы качество жизни было ничуть не хуже жизни в столице. Прирастают они не только в населении, но и в социальной инфраструктуре.
Развитие городов-спутников
Детский сад в Фаниполе. Здесь 2 сотни малышей. Его построили 3 года назад, и это самый футуристичный сад, который можно только представить. Кроме стандартного набора, уютных спален и чудесного дворика, есть скалодром, робототехника, бассейн, много игровых комплексов.
А что главное - это новые рабочие места для тех же молодых специалистов. Кстати, в этом садике (как и в новой школе по соседству) их абсолютное большинство. Да и хороший вариант закрепиться - под боком новый микрорайон, который постоянно растет в квадрате - еще 4 дома появятся к концу года.
Новый квартал строят и в Смолевичах. Он будет исключительно для минчан. Для них же школа рядом на тысячу мест (готова уже на 90 %, так что в 2026 году будет принимать школьников) и детский сад.
Чего хотелось бы в городах-спутниках? Чтобы квадрат был кратно дешевле. Под Минском так и есть. К тому же рядом вся инфраструктура. Наболевшая проблема в таких городах - это транспорт. На железнодорожном переезде можно простоять 40 минут.
Алексей Горбач, зампредседателя Смолевичского райисполкома:
"У нас уже разработана проектно-сметная документация, в данном проекте предусматривается строительство путепровода через железнодорожный переезд, в следующем году мы планируем начать реализацию этого проекта, 25 месяцев срок строительства".
Утром в час-пик очереди собираются в столицу, а вечером - из нее. Немало было разговоров о том, чтобы связать города-спутники столицы быстрым транспортным сообщением.
ФОК "Олимп" в Дзержинске открывал в 2024 году Президент лично. Здесь готовят спортивный резерв страны - базируется детско-юношеская школа.
Секции по футболу, баскетболу, дзюдо и настольному теннису, тренажерный зал, индивидуальные занятия по плаванию, и это все по приятным ценам. Сюда приезжают не только горожане, хотя Дзержинск - самый населенный город-спутник Минска.
Михаил Юркевич, директор ФОК "Олимп":
"У нас практически каждый день расписан от и до. Приезжают как из Минска, так и с периферии. Специально закуплен автобус, подвозим население из близлежащих сельских населенных пунктов".
Города-спутники - это будущее Беларуси. Да, сейчас они есть у Гродно, Бреста и Минска, но в перспективе не отменяем у Гомеля, Витебска и Могилева. На их развитие выделяется немало средств из бюджета. Это позволяет создавать нужную инфраструктуру для уже построенного современного, а главное, комфортного жилья. Есть свои нюансы, но они решаемы. Ведь главная задача - чтобы условия для жизни в городах-спутниках были столь же комфортными, как и в областных центрах.