Детский сад, новый квартал - как в Беларуси развивают города-спутники

В Беларуси пристальное внимание уделяется развитию городов-спутников. Ведь важно, чтобы качество жизни было ничуть не хуже жизни в столице. Прирастают они не только в населении, но и в социальной инфраструктуре.

Развитие городов-спутников

Детский сад в Фаниполе. Здесь 2 сотни малышей. Его построили 3 года назад, и это самый футуристичный сад, который можно только представить. Кроме стандартного набора, уютных спален и чудесного дворика, есть скалодром, робототехника, бассейн, много игровых комплексов.

А что главное - это новые рабочие места для тех же молодых специалистов. Кстати, в этом садике (как и в новой школе по соседству) их абсолютное большинство. Да и хороший вариант закрепиться - под боком новый микрорайон, который постоянно растет в квадрате - еще 4 дома появятся к концу года.

Новый квартал строят и в Смолевичах. Он будет исключительно для минчан. Для них же школа рядом на тысячу мест (готова уже на 90 %, так что в 2026 году будет принимать школьников) и детский сад.

Чего хотелось бы в городах-спутниках? Чтобы квадрат был кратно дешевле. Под Минском так и есть. К тому же рядом вся инфраструктура. Наболевшая проблема в таких городах - это транспорт. На железнодорожном переезде можно простоять 40 минут.

Алексей Горбач, зампредседателя Смолевичского райисполкома:

"У нас уже разработана проектно-сметная документация, в данном проекте предусматривается строительство путепровода через железнодорожный переезд, в следующем году мы планируем начать реализацию этого проекта, 25 месяцев срок строительства".

Утром в час-пик очереди собираются в столицу, а вечером - из нее. Немало было разговоров о том, чтобы связать города-спутники столицы быстрым транспортным сообщением.

ФОК "Олимп" в Дзержинске открывал в 2024 году Президент лично. Здесь готовят спортивный резерв страны - базируется детско-юношеская школа.

Секции по футболу, баскетболу, дзюдо и настольному теннису, тренажерный зал, индивидуальные занятия по плаванию, и это все по приятным ценам. Сюда приезжают не только горожане, хотя Дзержинск - самый населенный город-спутник Минска.

Михаил Юркевич, директор ФОК "Олимп":

"У нас практически каждый день расписан от и до. Приезжают как из Минска, так и с периферии. Специально закуплен автобус, подвозим население из близлежащих сельских населенных пунктов".