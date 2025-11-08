Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Марафон "Здоровье и молодость" объединил школьников со всех районов Минска

Самые активные и талантливые школьники со всех районов Минска встретились на базе Дома молодежи.

Команды представили зрителям и жюри творческие номера, где главная тема - здоровье и молодость. Акция проходит при поддержке учреждений здравоохранения.

Среди участников - молодые люди от 12 до 18 лет, которые занимаются в творческих студиях столицы.

Молодежный марафон - большой проект, объединивший несколько тематических акций, посвященных теме здоровья. Школьники уже проверили знания в интеллектуальном квизе, впереди конкурс на лучшую настольную игру.

