Марафон "Здоровье и молодость" объединил школьников со всех районов Минска
Автор:Редакция news.by
Самые активные и талантливые школьники со всех районов Минска встретились на базе Дома молодежи.
Команды представили зрителям и жюри творческие номера, где главная тема - здоровье и молодость. Акция проходит при поддержке учреждений здравоохранения.
Среди участников - молодые люди от 12 до 18 лет, которые занимаются в творческих студиях столицы.
Молодежный марафон - большой проект, объединивший несколько тематических акций, посвященных теме здоровья. Школьники уже проверили знания в интеллектуальном квизе, впереди конкурс на лучшую настольную игру.