На территории Тростенца появится музейное пространство
Историческое наследие, героическое прошлое и уроки истории - среди инициатив в Год благоустройства. Так, на территории бывшего лагеря смерти Малый Тростенец появится свое музейное пространство.
Разместится экспозиция в здании рядом с мемориальным комплексом в Минске. Это проект Союзного государства Беларуси и России. Макет и концепция нового объекта готовы. На создание нового музея направят половину средств, заработанных в столице на республиканском субботнике.
Обновленный мемориальный комплекс "Тростенец"
"Территория мемориального комплекса "Тростенец" в 124 гектара состоит из трех частей", - отметила Екатерина Хмельницкая, экскурсовод Белорусского культурного центра духовного возрождения.
Сегодня это ухоженное пространство в Заводском районе Минска - историко-культурная ценность и боль Независимой Беларуси. Камерный мемориал "Врата памяти", фрагменты зданий военного прошлого, аллея тополей - молчаливо хранят трагедию крупнейшего лагеря смерти Малый Тростенец.
Екатерина Хмельницкая, экскурсовод Белорусского культурного центра духовного возрождения:
"В лагере смерти Малый Тростенец погибли 546 тысяч человек. Трагедия еще и в том, что большинство людей остались безымянными".
Три часа занимает экскурсия по мемориальному комплексу с остановками в урочищах Шашковка и Благовщина - основного места уничтожения мирных людей. Дорога нашей памяти приведет и в музейное пространство, где хранят историю для будущих поколений.
Результат нашего общего труда после республиканского субботника укрепит фундамент нового музея. В мемориальном комплексе "Тростенец" появится выставочное пространство. По проекту, экспозиция разместится в здании. После реконструкции в музее появится 12 тематических залов: от мирной жизни до военной оккупации и создания лагеря смерти.
Уменьшенная копия нового музея готова. На макете - объемное повествование о Герое Советского Союза и минского подполья, профессоре медицины, чье имя носит 3-я городская больница. Евгений Клумов вместе с супругой также погибли в Тростенце.
Современные технологии передадут историю с акцентом на визуал и даже запах. К примеру, инсталляция розария с цветами в рост человека. Ее прототип - реальная теплица на территории лагеря смерти.
Обновление мемориального комплекса "Тростенец" началось 11 лет назад. В 2025 году - в преддверии Дня народного единства - место памяти дополнила скульптурная композиция - "Древо жизни". Символично, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне инициатива благоустройства сакрального места получит новое развитие.