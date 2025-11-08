Блогеры из Гродно потратили собранные на лечение ребенка деньги подписчиков

Блогеры-аферисты задержаны в Гродненской области. 17-летний парень и 37-летняя женщина в социальной сети собрали на лечение мальчика полтора миллиона рублей, и лишь 200 тысяч из них пара передала маме ребенка, зато смогла позволить себе поездки на Мальдивы и в Арабские Эмираты, азартные игры и другие развлечения.

Чтобы мотивировать подписчиков участвовать в сборах, блогеры проводили розыгрыш дорогих смартфонов. Участие в нем было платным. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

Юрист Минской коллегии адвокатов прокомментировала абсурдность ситуации. Во-первых, заявлялась цель - лечение ребенка. Однако, насколько сейчас известно, блогеры потратили большую часть суммы на свои личные нужды, на красивую жизнь, на дорогостоящий отдых и так далее.

"Денежные средства, которые переводятся на благотворительность, не принадлежат той организации либо физическому лицу, которым они переводятся. Они направляются только на те цели, которые заявлены. Именно поэтому блогеры должны были в полном объеме перевести денежные средства в соответствии с целевым назначением: либо на больницу, либо на лекарства и предоставить подтверждение", - прокомментировала Ольга Становая.