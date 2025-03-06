В Беларуси уровень инфляции снизился до 3,5 %

В Беларуси сложился позитивный тренд в инфляционных процессах. Об этом заявила зампредседателя Национального статистического комитета Наталья Тарасюк.

Если на момент введения действующей системы ценообразования в сентябре 2022 года инфляция превышала 17 %, то по итогам 2022 года она снизилась до 12,8 %.