3.59 BYN
3.24 BYN
3.47 BYN
В Беларуси уровень инфляции снизился до 3,5 %
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1_12025-03-06T07:39:52.000000Z00
В Беларуси сложился позитивный тренд в инфляционных процессах. Об этом заявила зампредседателя Национального статистического комитета Наталья Тарасюк.
Если на момент введения действующей системы ценообразования в сентябре 2022 года инфляция превышала 17 %, то по итогам 2022 года она снизилась до 12,8 %.
В 2024 году ее уровень был 5,2 %. Принятые меры также позволили сдержать обесценивание доходов населения, положительно сказались на благосостоянии людей, снизили уровень малообеспеченности в Беларуси до минимального за всю историю наблюдений - 3,5 %.