В Беларуси в 2026 году планируют добыть 2,1 млн т нефти

При этом ожидается дальнейший рост добычи в следующей пятилетке до уровня 2,3 млн тонн к 2030 году.

Какие технологии в этом помогут? Прежде всего - связанные со строительством горизонтальных скважин. Таким образом удается вовлекать в разработку запасы, ранее неразрабатываемые на старых месторождениях, например, на самом крупном в Беларуси - Речицком.