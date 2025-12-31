Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Беларуси в 2026 году планируют добыть 2,1 млн т нефти

Белорусские нефтяники в 2026 году планируют добыть 2,1 млн тонн черного золота, сообщила Белоруснефть.

При этом ожидается дальнейший рост добычи в следующей пятилетке до уровня 2,3 млн тонн к 2030 году.

В 2025 году белорусские нефтяники добыли 2 млн т нефти

Какие технологии в этом помогут? Прежде всего - связанные со строительством горизонтальных скважин. Таким образом удается вовлекать в разработку запасы, ранее неразрабатываемые на старых месторождениях, например, на самом крупном в Беларуси - Речицком.

