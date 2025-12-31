3.71 BYN
В Беларуси в 2026 году планируют добыть 2,1 млн т нефти
Автор:Редакция news.by
Белорусские нефтяники в 2026 году планируют добыть 2,1 млн тонн черного золота, сообщила Белоруснефть.
При этом ожидается дальнейший рост добычи в следующей пятилетке до уровня 2,3 млн тонн к 2030 году.
Какие технологии в этом помогут? Прежде всего - связанные со строительством горизонтальных скважин. Таким образом удается вовлекать в разработку запасы, ранее неразрабатываемые на старых месторождениях, например, на самом крупном в Беларуси - Речицком.