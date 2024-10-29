Новый творожный цех в самом сердце белорусского Полесья построили с нуля. Это проект районного масштаба, но с республиканскими амбициями. Калинковичская компания - один из ведущих производителей сыров в стране - освоила инновационный продукт для ценителей здорового образа жизни. Уйдут примерно сутки, чтобы йогурт был готов к употреблению.

Михаил Глушаков, замдиректора СООО "Белсыр":

"Продукт на рынке СНГ и в Беларуси не встречается. Он впервые выведен только летом этого года. Особенность продукта - как и всей линейки EXPONENTA - направление на корректировку рациона питания в сторону улучшения баланса по белкам, жирам, углеводам и калориям. В нашем рационе всегда есть в избытке жиры и углеводы. Наша задача сделать полезный продукт".

В среднем для взрослого человека весом 70 кг нужно 100 гр белка. В одном стаканчике йогурта содержится 20 гр.

Цех изнутри напоминает огромный космический корабль. Он полностью белорусского производства. Проектировали логистику творога и йогурта практически с нуля.

"Продукция проходит по конвейеру, из зоны фасовки попадает в зону укладки в тару. Здесь проходит обязательную проверку на герметичность, на отсутствие инородных предметов, для этого продукция проходит через аппараты рентгена, после этого все отправляется в систему укладки в гофру", - рассказал замдиректора СООО "Белсыр" Михаил Глушаков.

Предприятие экспортирует продукцию в России, также осваивает рынки Казахстана, Узбекистана и других стран СНГ.

Мощность новой линии составляет 15-20 т в сутки (в зависимости от продукта). По словам директора, чтобы сохранять лидерские позиции на рынке, важно быть новатором. Ежегодно в развитие завода вкладывают порядка миллиона долларов.

Татьяна Канаш, директор СООО "Белсыр":

"Свое существование предприятие начинало с переработки всего 10 т молока. За 20 лет мы имеем возможность перерабатывать 265 т. И на этом развитие предприятия не останавливается. В 2025 году увеличиваем мощности приемки до 300 т. Соответственно растут объемы выпускаемой продукции".

В 2025 году в рамках инициативы "Один район - один проект" начнут строить еще один цех. Тоже с акцентом на здоровые продукты. А это еще 20 рабочих мест к 30 открытым в минувшем году.

"Средняя зарплата по заводу 2335 рублей, к концу году будет 2600. В следующем году прирост составит минимум 104-105 % к уровню этого года", - поделилась директор СООО "Белсыр" Татьяна Канаш.

Сейчас активны все регионы страны. Более 2 десятков проектов уже реализовали. План на 2024 год - завершить 55. Итоги реализации инициативы подведут в 2026 году.