В Минске модернизировали доильные цеха в молочнотоварном комплексе "Луговая слобода"

Инвестиции столицы в агропромышленный комплекс приносят экономике города значительные дивиденды, особенно в молочной сфере.

Об этом 4 июня заявили на открытии нового доильного зала молочнотоварного комплекса "Луговая слобода", который принадлежит Минской овощной фабрике. Сегодня здесь среднесуточный надой с коровы составляет 23 литра.

С организацией работы комплекса ознакомилась первый зампредседателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич. Молоко из "Луговой слободы" поступает на переработку на холдинг "Первый молочный".

"Мы обновили оборудование. Важно отметить, что оборудование белорусского производства. Принципиальной позицией руководства города было то, что нужно с минимальными затратами модернизировать все наши цеха, которые относятся к Минской овощной фабрике. Процесс завершается. За два года мы полностью модернизировали цеха по удою молока", - рассказала первый зампредседателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич.