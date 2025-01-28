В Союзном государстве началось внедрение системы навигационных пломб. Для чего это нужно?

Беларусь и Россия начали внедрять систему навигационных пломб при автопервозках, сообщили в Минтрансе России.

Для осуществления перевозки необходимо зарегистрироваться в информационной системе национального оператора и оплатить услуги через личный кабинет. А при въезде в пункт пропуска навигационную пломбу нужно активировать, она будет использоваться на всем маршруте до места назначения.