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В Союзном государстве началось внедрение системы навигационных пломб. Для чего это нужно?

Беларусь и Россия начали внедрять систему навигационных пломб при автопервозках, сообщили в Минтрансе России.

Для осуществления перевозки необходимо зарегистрироваться в информационной системе национального оператора и оплатить услуги через личный кабинет. А при въезде в пункт пропуска навигационную пломбу нужно активировать, она будет использоваться на всем маршруте до места назначения.

Инициатива направлена на борьбу с незаконным импортом товаров легкой промышленности и народного потребления. Это ключевой шаг к повышению прозрачности и безопасности транспортировки товаров. Система поможет создать более честные условия для всех участников рынка и значительно снизит уровень контрабанды.

Союзное государство