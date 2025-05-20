Займы под залог единственного жилья могут запретить в Беларуси

Так, документ предусматривает ряд ограничений, которые должны снизить риски для граждан при оформлении займов. Также планируется запретить займы в иностранной валюте между физическими лицами за исключением случаев, когда деньги занимают близкие родственники.



Кроме того, если проект закона будет принят, размер процентов и штрафы по договорам займа между гражданами будут ограничены.