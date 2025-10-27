ЕС остается крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Евросоюз остается крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа. Об этом пишет "Гардиан" ссылаясь на Центр исследований в области энергетики и чистого воздуха.

ЕС закупил половину всего российского экспорта СПГ. За ним следуют Китай и Япония. Евросоюз также основной покупатель российского трубопроводного газа - 35 % от общего объема. Крупнейшими импортерами российского газа в ЕС в сентябре стали Венгрия и Словакия. Продолжили импорт топлива из России также Франция, Бельгия и Нидерланды.