Лукашенко собрал совещание по развитию Припятского Полесья и реализации соответствующей программы

Фото sputnik.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3684e2a2-d736-47d1-83e7-7288938d2fda/conversions/96bba958-f330-48b3-a9e0-cb92c7241769-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3684e2a2-d736-47d1-83e7-7288938d2fda/conversions/96bba958-f330-48b3-a9e0-cb92c7241769-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3684e2a2-d736-47d1-83e7-7288938d2fda/conversions/96bba958-f330-48b3-a9e0-cb92c7241769-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3684e2a2-d736-47d1-83e7-7288938d2fda/conversions/96bba958-f330-48b3-a9e0-cb92c7241769-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sputnik.by

Развитие районов Припятского Полесья и реализация соответствующей программы стали темами совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

"Повестка нашего совещания определена давно - вопрос развития Полесья до 2030 года, - сказал глава государства. - Напомню, что данная программа - одно из ключевых предвыборных обещаний Президента полешукам. Выборы состоялись давно. Это не значит, что мы там ничего не делали. Очень много сделано".

Тем не менее Александр Лукашенко подчеркнул, что работы в регионе еще море.

Программа до 2030 года охватывает девять районов, где живут 350 тыс. человек.

"Касаясь программы, мы должны знать и понимать, какие надо провести мероприятия в рамках программы и вне ее, чтобы полешуки заметили, да и вся Беларусь, что мы серьезно занимаемся Полесьем. С одной стороны. С другой - мы всегда должны помнить, а есть ли у нас на это деньги для того, чтобы эти мероприятия осуществить", - заметил белорусский лидер.

В этой связи он попросил в докладах уйти от "излишней советскости", чтобы в итоге не получилось так, что деньги выделили, а результатов не заметили. "Как раз для этого нужны конкретные мероприятия, предприятия, которые будут способствовать появлению новых рабочих мест и развитию Полесья на века, навсегда", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Все должно быть точно просчитано, выверено и главное - в перспективе приносить экономическую отдачу. Особенно когда речь идет о бюджетных средствах. Лишних денег в стране нет, - сказал Президент. - Мероприятия программы должны быть конкретными, укладываться в простой алгоритм: мы должны видеть цель, поставить перед собой определенные задачи и действовать на результат. Об этом я вас предупреждал. Как мне докладывают, в целом вы их оптимизировали. Однако по-прежнему они не обеспечены в полном объеме деньгами. И финансовый разрыв приличный".

Глава государства обратил внимание, что не хватает порядка 400 млн белорусских рублей, или 6 % общего объема средств, выделенных на программу (около 6,5 млрд рублей). В связи с этим Президент попросил дать конкретный ответ на главный вопрос: за счет каких финансовых источников планируется реализовать соответствующие мероприятия и что это будут за мероприятия.