Минск и Вильнюс проведут переговоры по ситуации на границе

18 ноября Минск и Вильнюс проведут переговоры по застрявшим в Беларуси грузовикам на уровне пограничных ведомств двух стран. Кроме того, 18 ноября состоится заседание Комиссии по нацбезопасности Литвы, на которой, по словам советника премьер-министра, также будет обсуждаться ситуация на границе.

На фоне растущего давления со стороны литовского бизнеса и перевозчиков теперь Вильнюс склоняется к тому, чтобы открыть границу не 30 ноября, как было запланировано изначально, а раньше. Об этом сказал председатель литовского парламентского комитета по внешней политике. По его словам, окончательное решение следует ожидать на заседании кабинета министров, которое состоится 19 ноября.