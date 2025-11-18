Уиткофф посетит Турцию и примет участие в переговорах по Украине

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф 19 ноября посетит в Турцию, где примет участие в переговорах по украинскому урегулированию. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на агентство Reuters.

Ранее Владимир Зеленский заявил о планах отправиться в Турцию 19 ноября для подготовки к активизации переговоров об урегулировании конфликта в Украине. По его словам, у Киева есть наработанные решения, которые он представит партнерам на встрече. Кроме того, ведется работа над возобновлением обмена и возвращения пленных. Зеленский однако не уточнял, с кем именно намерен вести переговоры в Турции.