Оперативно-дежурная служба милиции отмечает 105-летие

18 ноября профессиональный праздник отмечают сотрудники оперативно-дежурной службы милиции. Именно с них начинается раскрытие любого преступления - они первые, к кому обращаются за помощью.

Оперативно-дежурная часть - центр каждого отделения милиции. Здесь работают круглосуточно. От решений зависят зачастую и жизни людей. Реагировать нужно быстро, не поддаваясь эмоциям, а главное - грамотно сработать и вовремя передать информацию нарядам милиции.

Быстро распознать преступника в лицо и разыскать его, или найти, к примеру, угнанный автомобиль, помогает видеоаналитика. Все камеры в городе подключены к единой системе мониторинга, чтобы не только выявлять правонарушения и преступления, но и предотвращать несчастные случаи. Ведь именно для этого уже 105 лет служба милиции "102" на связи круглосуточно.