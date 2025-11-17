"Компании несут огромные убытки" - эксперт Киреев о закрытии Литвой границы с Беларусью

"Литва, которая вложила большие средства в транспортно-логистическую инфраструктуру для торговли из Беларуси и России, оказывается в заложниках своего руководства. Потому что деньги, которые она вложила в транспортно-логистическую систему, сейчас пропадают. Они уже пропали. Компании несут огромные убытки. У республики не так много средств для получения доходов, а население находится в заложниках у своего правительства, политически ангажировано. И сейчас литовцы, литовский бизнес, точно так же задаются вопросом, почему поляки пошли навстречу своим бизнесменам, своим предпринимателям, а литовское руководство игнорирует их интересы. Получается, что Польша пошла по пути реализма, а Литва находится в заложниках у идеологии".