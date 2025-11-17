3.67 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
В Литве заговорили об открытии пунктов пропуска
Автор:Редакция news.by
Глава комитета Сейма по внешней политике заявил, что уже 19 ноября Вильнюс может принять решение об открытии границы в более ранние сроки.
Напомним, первоначально власти Литвы говорили, что пункты пропуска останутся закрытыми до 30 ноября. С начала текущей недели в речах чиновников, представляющих официальный Вильнюс, все более заметны примирительные нотки.
Накануне о возможном скором открытии границы заявили министр иностранных дел страны, а кроме него также помощник президента Науседы. В ближайшие часы должны состояться первые технические контакты представителей Беларуси и Литвы. Сегодня также, вероятно, решится, на каком уровне и когда продолжатся переговоры по поводу урегулирования спровоцированного Литвой пограничного кризиса.