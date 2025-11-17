В Литве заговорили об открытии пунктов пропуска

Глава комитета Сейма по внешней политике заявил, что уже 19 ноября Вильнюс может принять решение об открытии границы в более ранние сроки.

Напомним, первоначально власти Литвы говорили, что пункты пропуска останутся закрытыми до 30 ноября. С начала текущей недели в речах чиновников, представляющих официальный Вильнюс, все более заметны примирительные нотки.