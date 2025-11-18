"Если бы сохранялись нормальные поставки российского газа, если бы Прибалтика не выходила из БРЭЛЛ и спокойно импортировала электроэнергию из Беларуси, например (потому что в Беларуси сейчас есть профицит мощностей по производству электроэнергии, она спокойно могла бы экспортировать даже в большем объеме, чем раньше), то конкуренция на энергетических рынках Европы и Прибалтики, в частности, была бы больше, соответственно, цены ниже. Но политические решения руководства Евросоюза по ограничению поставок газа из России, электроэнергии, кстати, из России и Беларуси, национальные решения стран Прибалтики выйти из БРЭЛЛ, приводят к тому, что система становится менее надежной, цены выше, чем могли бы быть. И это плата за политизацию энергетики".