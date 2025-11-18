В Дзержинске велосипедист дважды попал под колеса авто

В Дзержинске 17 ноября на пересечении дороги Р65 Заславль - Дзержинск - Озеро с ул.Советской и дорогой Н8387 Дзержинск - Черниковщина - Дуброво произошло ДТП. Утром 40-летний местный житель на Lada Vesta совершил наезд на выехавшего со второстепенной дороги велосипедиста, 66-летнего жителя Дзержинского района. После наезда велосипедист упал на проезжую часть, где на него наехал автомобиль BMW под управлением 22-летнего жителя Дзержинска.