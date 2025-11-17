Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Германии растет число банкротств компаний

Число банкротств в Германии выросло в октябре на 6,5 %. Об этом сообщает немецкое Управление статистики. Наиболее массово разоряются компании, работающие в сфере строительства и торговли продуктами питания.

При сохранении нынешних тенденций в будущем году разорятся 24,5 тысячи компаний, а в 2027 году - еще 23 тысячи.

При этом, как пишут немецкие СМИ, правительственная коалиция в Германии может распасться в любой момент: канцлер Мерц крайне недоволен союзниками социал-демократами. Он намерен заняться созданием правительства, в которое войдут его соратники по ХДС-ХСС. Между тем 72 % граждан страны не одобряют деятельность правительства.

