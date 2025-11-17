В Германии растет число банкротств компаний

Число банкротств в Германии выросло в октябре на 6,5 %. Об этом сообщает немецкое Управление статистики. Наиболее массово разоряются компании, работающие в сфере строительства и торговли продуктами питания.

При сохранении нынешних тенденций в будущем году разорятся 24,5 тысячи компаний, а в 2027 году - еще 23 тысячи.