Союзы женщин Беларуси и Вьетнама подписали меморандум

Встреча состоялась в Ханое в штаб-квартире Вьетнамского союза женщин. Женские движения двух стран поддерживают давние дружеские связи, основанные на уважении, общих подходах к вопросам семьи, женского лидерства и гуманитарного сотрудничества. Союзы объединяет общность подходов к развитию женщин, поддержке материнства и института семьи, а также вовлечению в бизнес. Вьетнамскому союзу 95 лет, он объединяет 20 млн активных женщин по всей стране.

"Нас связывают тесные и давние отношения. С 2002 года мы сотрудничаем с Союзом женщин. Наверное, пришло время перезагрузки. Вызвано оно и событиями, которые в мире происходят в том числе, и, конечно, особым отношением руководителей наших стран между собой. Поэтому женские движения тоже активизируют процессы. Несмотря на то, что, может быть, мы разные внешне, но внутри у нас одни и те же цели, одни и те же задачи, это, конечно, защита материнства и детства, защита семей, женщин, гендерное равенство. И нам важно на международной площадке выступать в едином союзе".