Рига готовится запретить автобусное сообщение с Беларусью
Автор:Редакция news.by
В Латвии собираются запретить автобусное сообщение с нашей страной.
По инициативе местных националистов из ультраправой партии "Нацобъединение", министерство транспорта и путей сообщения готовится отказать перевозчикам в продлении соответствующих лицензий. Сейчас ведомство занято поиском способа избежать массовых исков от компаний.
Напомним, нерегулярное автобусное сообщение Рига запретила с 1 ноября. Видимо, чиновников крайне раздражает, что в нашу страну массово ездили латвийские туристы.
Теперь изолировать своих граждан от любых возможных контактов с нами пытаются окончательно, объясняется это соображениями национальной безопасности, которой, очевидно, очень вредят посещение латышами белорусских медицинских центров и супермаркетов.