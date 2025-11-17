Рига готовится запретить автобусное сообщение с Беларусью

В Латвии собираются запретить автобусное сообщение с нашей страной.

По инициативе местных националистов из ультраправой партии "Нацобъединение", министерство транспорта и путей сообщения готовится отказать перевозчикам в продлении соответствующих лицензий. Сейчас ведомство занято поиском способа избежать массовых исков от компаний.

Напомним, нерегулярное автобусное сообщение Рига запретила с 1 ноября. Видимо, чиновников крайне раздражает, что в нашу страну массово ездили латвийские туристы.