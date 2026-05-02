Финальный аккорд Великой Победы: 2 мая 1945 года солдаты Красной армии взяли Берлин
Автор:Редакция news.by
2 мая 1945 года солдаты Красной армии взяли Берлин.
В операции участвовали войска трех фронтов. В ходе боев в плен было взято 480 тыс. фашистов. Задействовано 6 тыс. танков и самоходных орудий, а также 40 тыс. артиллерийских стволов.
Генерал, который командовал обороной города, сдался в плен и подписал приказ о капитуляции гарнизона. Это был финальный аккорд в Великой Победе советского народа над фашистами. Оставшиеся очаги сопротивления были ликвидированы в течение нескольких дней.
Медалью "За взятие Берлина" награждены более 1 млн солдат и офицеров Красной армии.
Фото: Владимир Гребнев / РИА Новости