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Какой будет погода в Беларуси 11 мая
Какой будет погода в Беларуси в воскресенье, 11 мая, рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БЕЛТА.
Согласно прогнозу синоптиков, сегодня будет переменная облачность. Днем местами по республике ожидаются небольшие кратковременные осадки (в основном дождь), возможны грозы. Утром местами слабый туман. Ветер северный от слабого до умеренного.
Столбик термометра днем поднимется до плюс 9-14 градусов.
Фото: БЕЛТА