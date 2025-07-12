Хоккейный клуб минского "Динамо" занял четвертое место в чемпионате КХЛ 3х3

Хоккеисты минского "Динамо" остались без наград первого сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги в формате 3 на 3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Суперфинал сезона-2024/25 прошел в Москве. В пяти матчах группового раунда минчане одержали три победы и потерпели две неудачи, заняв тем самым третье место среди шести команд. Так, "зубры" были сильнее казанского "Ак Барса" (6:2), магнитогорского "Металлурга" (6:1) и омского "Авангарда" (8:6), а также уступили челябинскому "Трактору" (4:5) и уфимскому "Салавату Юлаеву" (1:3).

В полуфинале динамовцы сошлись с "Ак Барсом", но на сей раз проиграли - 2:5. Шайбами за "бело-голубых" отметились Вячеслав Андрющенко и Виталий Пинчук. Соперником столичного клуба в поединке за бронзу стал "Трактор", матч завершился поражением минчан со счетом 3:7. Дубль за "Динамо" оформил Даниил Липский, еще один точный бросок нанес Сергей Кузнецов.

В регулярке сезона-2024/25, которая проходила с декабря по июнь, "зубры" отыграли 72 матча, набрали 106 очков и расположились на третьей строчке в своем дивизионе. Также динамовцы дважды становились лучшей командой по итогам тура. Всего участие в первом в истории чемпионате КХЛ в формате 3х3 приняли 8 клубов, обладателем трофея стал "Салават Юлаев".