Кратковременные дожди и до +23 °С ожидается сегодня в Беларуси

Днем 9 июня на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник днем ожидается усиление юго-западного и западного ветра с порывами 15-20 м/с. Также прогнозируется переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы.

Днем температура воздуха прогреется до 14-20 градусов, в юго-восточных районах до 21-23 градусов.