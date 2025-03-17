Кремль и Белый дом обсуждают возможность встречи лидеров обеих стран

В Кремле и Белом доме обсуждают тему подготовки возможной встречи Путина и Трампа. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Заявление прозвучало на фоне визита спецпосланника Трампа Уиткоффа в Москву.

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Юрий Ушаков, помощник президента России:

"Эта тема обсуждается нами с американцами, мы готовимся к встрече и она будет организована, как только появится необходимость для этого. Пока идут контакты на других уровнях. Это встречи. Телефонный разговор можно организовать достаточно быстро, но пока ничего конкретного я не могу вам сказать".