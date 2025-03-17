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Кремль и Белый дом обсуждают возможность встречи лидеров обеих стран
В Кремле и Белом доме обсуждают тему подготовки возможной встречи Путина и Трампа. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Заявление прозвучало на фоне визита спецпосланника Трампа Уиткоффа в Москву.
Юрий Ушаков, помощник президента России:
"Эта тема обсуждается нами с американцами, мы готовимся к встрече и она будет организована, как только появится необходимость для этого. Пока идут контакты на других уровнях. Это встречи. Телефонный разговор можно организовать достаточно быстро, но пока ничего конкретного я не могу вам сказать".
Телефонный разговор президентов России и США может состояться уже завтра - 18 марта. Темой предстоящей беседы Трамп поделился с журналистами - он заявил, что обсуждаться будут территориальные вопросы.
Также стороны будут говорить об электростанциях. По словам американского лидера, за выходные в ходе двусторонних контактов было проделано очень много работы. Теперь, по его мнению, есть высокие шансы на урегулирование конфликта в Украине.