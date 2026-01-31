3.75 BYN
2.85 BYN
3.41 BYN
Чего ждать в феврале 2026 - расклад таро для всех знаков зодиака
Февраль 2026 года станет временем романтики, внутреннего роста и важных решений. Какие энергии будут сопровождать ваш знак зодиака в этом месяце? Читайте новый расклад таро на февраль 2026 года для каждого знака зодиака.
Овен - Рыцарь жезлов
Овны, февраль наполнит вас страстью и желанием действий. Рыцарь жезлов символизирует смелые шаги, приключения и энергию для новых начинаний. Это время для поездок, запуска идей или романтических порывов. Карты советуют не торопиться импульсивно. В личной жизни возможны яркие встречи, а в карьере - неожиданные возможности.
Телец - Семерка пентаклей
Тельцы, в феврале придет время оценить свои усилия и подождать плодов. Семерка пентаклей указывает на терпение, инвестиции и долгосрочные планы. Это месяц для анализа финансов или проектов. Карты советуют не спешить с выводами. В отношениях ваша стабильность укрепит связи, но добавьте немного романтики.
Близнецы - Влюбленные
Близнецы, февраль принесет важные выборы в любви и партнерстве. Влюбленные символизируют гармонию, решения сердца и глубокие связи. Это время для романтики или укрепления отношений. Карты советуют слушать разум и чувства. В профессиональной сфере возможны выгодные союзы.
Рак - Королева кубков
Раки, февраль усилит вашу интуицию и эмоциональную глубину. Королева кубков говорит о заботе, сочувствии и творческом вдохновении. Это месяц для укрепления семьи и душевных разговоров. Карты советуют доверять чувствам. В карьере ваша чуткость поможет в общении с людьми.
Лев - Король жезлов
Львы, в феврале вы будете на пике харизмы и лидерства. Король жезлов указывает на уверенность, видение и способность вдохновлять. Это время для продвижения идей или проектов. Карты советуют быть щедрыми в руководстве. В личной жизни ваша энергия привлечет внимание и страсть.
Дева - Отшельник
Девы, февраль призывает к уединению и размышлениям. Отшельник символизирует поиск мудрости, внутренний рост и анализ. Это месяц для планирования и самоанализа. Карты советуют не избегать тишины. В отношениях пауза поможет обрести ясность и глубину.
Весы - Десятка кубков
Весы, февраль подарит гармонию и эмоциональное счастье. Десятка кубков символизирует семейное благополучие, любовь и исполнение желаний. Это время для романтики и празднования с близкими. Карты советуют ценить моменты радости. В карьере возможна поддержка от команды.
Скорпион - Смерть
Скорпионы, февраль принесет трансформацию и обновление. Смерть говорит о завершении старого и начале нового цикла. Это месяц для отказа от ненужного. Карты советуют принять перемены. В личной жизни возможны глубокие изменения, ведущие к росту.
Стрелец - Тройка кубков
Стрельцы, в феврале вас ждет радость общения и праздники. Тройка кубков символизирует дружбу, веселье и эмоциональную поддержку. Это время для встреч с друзьями или романтических свиданий. Карты советуют наслаждаться моментом. В карьере возможны успешные командные проекты.
Козерог - Король пентаклей
Козероги, февраль укрепит вашу практичность и успех в делах. Король пентаклей указывает на стабильность, финансовый рост и надежность. Это месяц для инвестиций или карьерных шагов. Карты советуют быть терпеливыми. В отношениях ваша забота создаст прочность.
Водолей - Звезда
Водолеи, февраль наполнит вас надеждой и вдохновением. Звезда обещает исцеление, ясность и новые мечты. Это время для творчества и духовного роста. Карты советуют верить в себя. В личной жизни возможны романтические перспективы.
Рыбы - Туз кубков
Рыбы, февраль откроет новые эмоциональные горизонты. Туз кубков символизирует любовь, вдохновение и прилив чувств. Это месяц для романтики или творческих начинаний. Карты советуют открыться сердцу. В карьере интуиция подскажет верный путь.