Чего ждать в феврале 2026 - расклад таро для всех знаков зодиака

Февраль 2026 года станет временем романтики, внутреннего роста и важных решений. Какие энергии будут сопровождать ваш знак зодиака в этом месяце? Читайте новый расклад таро на февраль 2026 года для каждого знака зодиака.

Овен - Рыцарь жезлов

Овны, февраль наполнит вас страстью и желанием действий. Рыцарь жезлов символизирует смелые шаги, приключения и энергию для новых начинаний. Это время для поездок, запуска идей или романтических порывов. Карты советуют не торопиться импульсивно. В личной жизни возможны яркие встречи, а в карьере - неожиданные возможности.

Телец - Семерка пентаклей

Тельцы, в феврале придет время оценить свои усилия и подождать плодов. Семерка пентаклей указывает на терпение, инвестиции и долгосрочные планы. Это месяц для анализа финансов или проектов. Карты советуют не спешить с выводами. В отношениях ваша стабильность укрепит связи, но добавьте немного романтики.

Близнецы - Влюбленные

Близнецы, февраль принесет важные выборы в любви и партнерстве. Влюбленные символизируют гармонию, решения сердца и глубокие связи. Это время для романтики или укрепления отношений. Карты советуют слушать разум и чувства. В профессиональной сфере возможны выгодные союзы.

Рак - Королева кубков

Раки, февраль усилит вашу интуицию и эмоциональную глубину. Королева кубков говорит о заботе, сочувствии и творческом вдохновении. Это месяц для укрепления семьи и душевных разговоров. Карты советуют доверять чувствам. В карьере ваша чуткость поможет в общении с людьми.

Лев - Король жезлов

Львы, в феврале вы будете на пике харизмы и лидерства. Король жезлов указывает на уверенность, видение и способность вдохновлять. Это время для продвижения идей или проектов. Карты советуют быть щедрыми в руководстве. В личной жизни ваша энергия привлечет внимание и страсть.

Дева - Отшельник

Девы, февраль призывает к уединению и размышлениям. Отшельник символизирует поиск мудрости, внутренний рост и анализ. Это месяц для планирования и самоанализа. Карты советуют не избегать тишины. В отношениях пауза поможет обрести ясность и глубину.

Весы - Десятка кубков

Весы, февраль подарит гармонию и эмоциональное счастье. Десятка кубков символизирует семейное благополучие, любовь и исполнение желаний. Это время для романтики и празднования с близкими. Карты советуют ценить моменты радости. В карьере возможна поддержка от команды.

Скорпион - Смерть

Скорпионы, февраль принесет трансформацию и обновление. Смерть говорит о завершении старого и начале нового цикла. Это месяц для отказа от ненужного. Карты советуют принять перемены. В личной жизни возможны глубокие изменения, ведущие к росту.

Стрелец - Тройка кубков

Стрельцы, в феврале вас ждет радость общения и праздники. Тройка кубков символизирует дружбу, веселье и эмоциональную поддержку. Это время для встреч с друзьями или романтических свиданий. Карты советуют наслаждаться моментом. В карьере возможны успешные командные проекты.

Козерог - Король пентаклей

Козероги, февраль укрепит вашу практичность и успех в делах. Король пентаклей указывает на стабильность, финансовый рост и надежность. Это месяц для инвестиций или карьерных шагов. Карты советуют быть терпеливыми. В отношениях ваша забота создаст прочность.

Водолей - Звезда

Водолеи, февраль наполнит вас надеждой и вдохновением. Звезда обещает исцеление, ясность и новые мечты. Это время для творчества и духовного роста. Карты советуют верить в себя. В личной жизни возможны романтические перспективы.

Рыбы - Туз кубков