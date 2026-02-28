Чего ждать в марте 2026 - расклад Таро для всех знаков зодиака news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e3d41f8-811d-479e-b1a2-391b79311274/conversions/bc7f160a-bf3a-40d1-9ef7-07fb6fcd4ec2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e3d41f8-811d-479e-b1a2-391b79311274/conversions/bc7f160a-bf3a-40d1-9ef7-07fb6fcd4ec2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e3d41f8-811d-479e-b1a2-391b79311274/conversions/bc7f160a-bf3a-40d1-9ef7-07fb6fcd4ec2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e3d41f8-811d-479e-b1a2-391b79311274/conversions/bc7f160a-bf3a-40d1-9ef7-07fb6fcd4ec2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Март 2026 года станет временем пробуждения, новых начинаний и активного движения вперед. Какие энергии будут сопровождать ваш знак зодиака в этом месяце? Читайте новый расклад таро на февраль 2026 года для каждого знака зодиака.

Овен - Император

Овны, март укрепит вашу уверенность и лидерские качества. Император символизирует структуру, авторитет и контроль над ситуацией. Это время для принятия важных решений в карьере или личных проектах. Карты советуют действовать решительно, но справедливо. В отношениях ваша сила привлечет уважение и стабильность.

Телец - Десятка кубков

Тельцы, март подарит эмоциональную гармонию и семейное счастье. Десятка кубков указывает на исполнение желаний в любви и душевный покой. Это месяц для укрепления связей с близкими или романтических моментов. Карты советуют ценить то, что есть. В профессиональной сфере возможна поддержка от команды.

Близнецы - Маг

Близнецы, март разожжет в вас творческий огонь и мастерство. Маг символизирует инициативу, навыки и манифестацию идей. Это идеальное время для запуска проектов или обучения. Карты советуют сосредоточить энергию. В личной жизни ваша харизма откроет новые возможности.

Рак - Колесница

Раки, март даст импульс для движения вперед и преодоления препятствий. Колесница говорит о воле, балансе и победе. Это месяц для поездок или важных шагов в карьере. Карты советуют держать эмоции под контролем. В отношениях решимость укрепит связь.

Лев - Шестерка жезлов

Львы, март принесет признание и успех. Шестерка жезлов символизирует победу, похвалу и уверенность. Это время для продвижения идей или проектов. Карты советуют делиться славой. В личной жизни ваша энергия привлечет восхищение и романтику.

Дева - Королева пентаклей

Девы, март усилит вашу практичность и заботу о близких. Королева пентаклей указывает на стабильность, щедрость и уют. Это месяц для финансовых дел или создания комфорта. Карты советуют доверять интуиции. В отношениях ваша теплота укрепит гармонию.

Весы - Умеренность

Весы, март научит балансу и гармонии. Умеренность символизирует терпение, смешение противоположностей и исцеление. Это время для компромиссов в работе или любви. Карты советуют избегать крайностей. В личной жизни возможны мирные разрешения конфликтов.

Скорпион - Туз кубков

Скорпионы, март откроет новые эмоциональные глубины и вдохновение. Туз кубков символизирует любовь, интуицию и прилив чувств. Это месяц для романтики или творчества. Карты советуют открыться сердцу. В карьере чувства подскажут верный путь.

Стрелец - Рыцарь кубков

Стрельцы, март наполнит романтикой и мечтами. Рыцарь кубков говорит о предложениях сердца, творчестве и идеализме. Это время для свиданий или вдохновляющих идей. Карты советуют следовать зову души. В профессиональной сфере возможны креативные проекты.

Козерог - Восьмерка пентаклей

Козероги, март станет периодом упорного труда и мастерства. Восьмерка пентаклей указывает на развитие навыков и внимание к деталям. Это месяц для обучения или совершенствования в работе. Карты советуют сосредоточиться на процессе. В отношениях терпение принесет плоды.

Водолей - Повешенный

Водолеи, март призывает к новому взгляду и паузе. Повешенный символизирует жертву ради роста, переосмысление и просветление. Это время для размышлений о целях. Карты советуют принять неопределенность. В личной жизни это приведет к глубокому пониманию.

Рыбы - Солнце