3.75 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
Чего ждать в марте 2026 - расклад Таро для всех знаков зодиака
Март 2026 года станет временем пробуждения, новых начинаний и активного движения вперед. Какие энергии будут сопровождать ваш знак зодиака в этом месяце? Читайте новый расклад таро на февраль 2026 года для каждого знака зодиака.
Овен - Император
Овны, март укрепит вашу уверенность и лидерские качества. Император символизирует структуру, авторитет и контроль над ситуацией. Это время для принятия важных решений в карьере или личных проектах. Карты советуют действовать решительно, но справедливо. В отношениях ваша сила привлечет уважение и стабильность.
Телец - Десятка кубков
Тельцы, март подарит эмоциональную гармонию и семейное счастье. Десятка кубков указывает на исполнение желаний в любви и душевный покой. Это месяц для укрепления связей с близкими или романтических моментов. Карты советуют ценить то, что есть. В профессиональной сфере возможна поддержка от команды.
Близнецы - Маг
Близнецы, март разожжет в вас творческий огонь и мастерство. Маг символизирует инициативу, навыки и манифестацию идей. Это идеальное время для запуска проектов или обучения. Карты советуют сосредоточить энергию. В личной жизни ваша харизма откроет новые возможности.
Рак - Колесница
Раки, март даст импульс для движения вперед и преодоления препятствий. Колесница говорит о воле, балансе и победе. Это месяц для поездок или важных шагов в карьере. Карты советуют держать эмоции под контролем. В отношениях решимость укрепит связь.
Лев - Шестерка жезлов
Львы, март принесет признание и успех. Шестерка жезлов символизирует победу, похвалу и уверенность. Это время для продвижения идей или проектов. Карты советуют делиться славой. В личной жизни ваша энергия привлечет восхищение и романтику.
Дева - Королева пентаклей
Девы, март усилит вашу практичность и заботу о близких. Королева пентаклей указывает на стабильность, щедрость и уют. Это месяц для финансовых дел или создания комфорта. Карты советуют доверять интуиции. В отношениях ваша теплота укрепит гармонию.
Весы - Умеренность
Весы, март научит балансу и гармонии. Умеренность символизирует терпение, смешение противоположностей и исцеление. Это время для компромиссов в работе или любви. Карты советуют избегать крайностей. В личной жизни возможны мирные разрешения конфликтов.
Скорпион - Туз кубков
Скорпионы, март откроет новые эмоциональные глубины и вдохновение. Туз кубков символизирует любовь, интуицию и прилив чувств. Это месяц для романтики или творчества. Карты советуют открыться сердцу. В карьере чувства подскажут верный путь.
Стрелец - Рыцарь кубков
Стрельцы, март наполнит романтикой и мечтами. Рыцарь кубков говорит о предложениях сердца, творчестве и идеализме. Это время для свиданий или вдохновляющих идей. Карты советуют следовать зову души. В профессиональной сфере возможны креативные проекты.
Козерог - Восьмерка пентаклей
Козероги, март станет периодом упорного труда и мастерства. Восьмерка пентаклей указывает на развитие навыков и внимание к деталям. Это месяц для обучения или совершенствования в работе. Карты советуют сосредоточиться на процессе. В отношениях терпение принесет плоды.
Водолей - Повешенный
Водолеи, март призывает к новому взгляду и паузе. Повешенный символизирует жертву ради роста, переосмысление и просветление. Это время для размышлений о целях. Карты советуют принять неопределенность. В личной жизни это приведет к глубокому пониманию.
Рыбы - Солнце
Рыбы, март осветит ваш путь радостью и успехом. Солнце обещает счастье, ясность и жизненную силу. Это месяц для самовыражения и позитивных событий. Карты советуют сиять ярко. В карьере возможны достижения, а в любви - гармония.