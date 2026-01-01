Чего ждать в январе 2026 - расклад таро для всех знаков зодиака news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/948858c9-fa25-42c7-9b19-d14dc781617b/conversions/703db53b-2913-40fa-8e51-778ddb57870a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/948858c9-fa25-42c7-9b19-d14dc781617b/conversions/703db53b-2913-40fa-8e51-778ddb57870a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/948858c9-fa25-42c7-9b19-d14dc781617b/conversions/703db53b-2913-40fa-8e51-778ddb57870a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/948858c9-fa25-42c7-9b19-d14dc781617b/conversions/703db53b-2913-40fa-8e51-778ddb57870a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Январь 2026 года станет временем новых начинаний, восстановления сил и постановки целей на год. Какие энергии будут сопровождать ваш знак зодиака в этом месяце? Читайте новый расклад таро на январь 2026 года для каждого знака зодиака.

Овен - Туз жезлов

Овны, январь зажжет в вас искру энтузиазма и новых идей. Туз жезлов символизирует прилив энергии, страсть и возможности для старта проектов. Это идеальное время для запуска планов в карьере или личных инициатив. Карты советуют следовать импульсам, но направлять их конструктивно. В личной жизни возможны яркие знакомства или возобновление страсти в отношениях.

Телец - Король пентаклей

Тельцы, в январе вы проявите практичность и уверенность в материальных делах. Карты таро указывают на стабильность, успех в финансах и лидерство. Это месяц для планирования бюджета, инвестиций или продвижения в работе. Карты советуют быть щедрыми и надежными. В личной жизни ваша забота укрепит семейные связи и привлечет благополучие.

Близнецы - Туз мечей

Близнецы, январь принесет ясность мысли и прорыв в идеях. Туз мечей символизирует правду, интеллектуальную силу и новые перспективы. Это время для важных решений, переговоров или обучения. Карты советуют быть честными и решительными. В личной жизни откровенный разговор поможет разрешить недопонимания и открыть новые горизонты.

Рак - Императрица

Раки, январь подарит вам творческий подъем и эмоциональное тепло. Карты таро говорят о росте, заботе и плодородии идей. Это месяц для укрепления дома, семьи или творческих проектов. Карты советуют доверять интуиции и проявлять нежность. В профессиональной сфере возможны успехи в сферах, связанных с заботой или искусством.

Лев - Сила

Львы, в январе вы обретете внутреннюю мощь и уверенность. Сила символизирует контроль над эмоциями, стойкость и мягкое преодоление препятствий. Это время для личного роста и лидерства в карьере. Карты советуют действовать с сочувствием и терпением. В личной жизни ваша харизма укрепит отношения и привлечет поддержку.

Дева - Девятка пентаклей

Девы, январь принесет чувство независимости и удовлетворения от достижений. Карты таро указывают на финансовую стабильность и личную свободу. Это месяц для саморазвития, отдыха или вложений в себя. Карты советуют наслаждаться плодами труда. В отношениях возможна гармония, если вы сохраните баланс.

Весы - Справедливость

Весы, январь станет временем равновесия и честных решений. Справедливость символизирует логику, карму и восстановление гармонии. В профессиональной сфере возможны важные контракты или оценки. Карты советуют быть объективными. В личной жизни это период для разрешения конфликтов и укрепления партнерства.

Скорпион - Колесо Фортуны

Скорпионы, в январе вас ждут перемены и благоприятные повороты судьбы. Карты таро говорят о цикличности, удаче и новых возможностях. Это время для адаптации и доверия течению жизни. Карты советуют быть гибкими. В карьере возможны неожиданные продвижения, а в личной жизни - положительные сдвиги.

Стрелец - Звезда

Стрельцы, январь наполнит вас надеждой и вдохновением. Звезда обещает исцеление, ясность и веру в будущее. Это месяц для постановки больших целей и творчества. Карты советуют доверять интуиции. В профессиональной сфере возможны прорывы, а в личной жизни - моменты гармонии и новых мечт.

Козерог - Мир

Козероги, январь станет временем завершения цикла и гармонии. Мир символизирует успех, достижение целей и внутренний покой. Это идеальный момент для подведения итогов года и планирования нового. Карты советуют праздновать победы. В личной жизни возможны стабильность и глубокие связи.

Водолей - Шут

Водолеи, январь откроет новые горизонты и приключения. Шут символизирует спонтанность, риск и свежий взгляд. Это время для инноваций в карьере или неожиданных поездок. Карты советуют быть открытыми к неизвестному. В отношениях возможны сюрпризы и легкость.

Рыбы - Луна