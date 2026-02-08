3.73 BYN
Пингвины в галстуках согрели души гостей в сильные морозы на параде в Харбине
Автор:Редакция news.by
Десятки пингвинов в костюмах шествовали в рамках фестиваля на тему льда и снега в Харбине. Парк "Большой мир льда и снега" ежегодно устраивает шоу для посетителей. Птицы традиционно участвуют в праздничной программе, вызывая особый интерес у гостей мероприятия.
Пингвины были в галстуках-бабочках и ранцах. Международный фестиваль льда и снега в Харбине ежегодно привлекает миллионы туристов. Огромные ледовые скульптуры, тематические зоны и животные участники делают его одним из самых узнаваемых зимних событий в мире.